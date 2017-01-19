Необходимо написать сркипт для реализации следующей задачи: на сайте (МОД Х) автоматически с отложеной датой публикации создаются странички. Данные для наполнения этих страниц скрипт берет из соответствующих полей эксель-файла (предусмотреть возможность заливки файла на сайт). ...
Поиск веб-страниц по параметрам
Поиск по русскоязычному сегменту интернета.
объём - около одной тысячи страниц.
интересует цена страницы.
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