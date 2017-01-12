Настройка работы калькулятора и поиск ошибок в его работе

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Доброе утро есть сайт http://womanki.ru/vse-stati/kalkulyator.html на  нем установлен калькулятор (сайт на вордпресс), калькулятор работает на чистом коде html css js вот ссылка на его рабочую версию http://flymonkey.tk/

Все доступы предоставлю исполнителю. От Вас требуется найти ошибку почему при установке калькулятора на cms он отказывается работать. Все скрипты подключены в head. 

CSSHTMLJavaScriptWordPress
8 лет назад
kasta69
37 лет
8 лет в сервисе
Был
3 года назад

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