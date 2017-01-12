Настройка работы калькулятора и поиск ошибок в его работе

Доброе утро есть сайт http://womanki.ru/vse-stati/kalkulyator.html на нем установлен калькулятор (сайт на вордпресс), калькулятор работает на чистом коде html css js вот ссылка на его рабочую версию http://flymonkey.tk/

Все доступы предоставлю исполнителю. От Вас требуется найти ошибку почему при установке калькулятора на cms он отказывается работать. Все скрипты подключены в head.