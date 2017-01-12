Разработать 2 страницы на Битрикс-Стандарт (есть дизайн psd)

Мы сейчас разрабатываем портала на CMS Битрикс-Стандарт. Для ускорения процесса мы хотим, чтобы отдельный человек (Вы) также на Битрикс-Стандарт создал нам 2 небольших раздела. А мы потом это внедрим в основной портал. Важно то, что нужно не сверстать это, а реализовать именно на движке Битрикс-Стандарт, т.к. оба этих раздела очень глобально связаны с админкой и должны быть реализованы качественно. В приложенном файле ТЗ все подробно описано. вы все поймете.

От вас: нюансы, цена, сроки, все обсуждаемо.