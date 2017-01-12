Всё описано в ТЗ https://docs.google.com/document/d/1aipz4P8yeDRklwFpC--kME-zOA-pf3wusPHKMxwJC2o/edit
Разработать 2 страницы на Битрикс-Стандарт (есть дизайн psd)
Мы сейчас разрабатываем портала на CMS Битрикс-Стандарт. Для ускорения процесса мы хотим, чтобы отдельный человек (Вы) также на Битрикс-Стандарт создал нам 2 небольших раздела. А мы потом это внедрим в основной портал. Важно то, что нужно не сверстать это, а реализовать именно на движке Битрикс-Стандарт, т.к. оба этих раздела очень глобально связаны с админкой и должны быть реализованы качественно. В приложенном файле ТЗ все подробно описано. вы все поймете.
От вас: нюансы, цена, сроки, все обсуждаемо.
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