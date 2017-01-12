Составить два ТЗ

Мы сейчас разрабатываем портала на CMS Битрикс-Стандарт. Для ускорения процесса мы хотим, чтобы отдельный человек (Вы) также на Битрикс-Стандарт создал нам 2 небольших раздела. А мы потом это внедрим в основной портал. Важно то, что ...