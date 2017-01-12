Составить два ТЗ

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
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Требуется составить два ТЗ на примере двух сайтов, по данной тематике можно подобрать еще сайты для примеров.

http://www.glaz.tv/

https://www.adzuna.ru/

8 лет назад
maxxss
Максим 
47 лет
8 лет в сервисе
Был
8 лет назад

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Нет заявок фрилансеров