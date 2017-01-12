Доработать проект (asp.net + angular 2)

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт2 заявки125 просмотров

Здравсвуйте.

Необходимо доработать проект типа интернет-магазина.

Серверная часть на asp.net, клиентская - ангуляр 2.

Работы примерно 30 часов.

AngularASP.NET
8 лет назад
oleg300
16 лет в сервисе
Был
8 лет назад

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