Требуется составить два ТЗ на примере двух сайтов, по данной тематике можно подобрать еще сайты для примеров. http://www.glaz.tv/ https://www.adzuna.ru/
Доработка сайта на WP
Сайт profilauto.ru
Нужно примерно следующее. Основное - это первые 2 пункта, остальное, предполагаю, мелочи.
1. Доработать плагин Slick на главной, нужно описание к фото, либо всплывающие подсказки. Либо заменить плагин на аналог.
2. Поправить дизайн главной, добавив шапку (делать картинку не надо) и подровняв элементы.
3. Несколько мелких замечаний типа включить "комменты", "изменить электронный адрес в плагине спам-защиты" или "переставить блоки на главной".
4. Мелкие консультации по проделанной работе типа "как удалить строчку этой таблицы" или "как добавить фото в галерею".
Требуется только работа web-дизайнера, фото, тексты и картинки я предоставлю.
Готов ответить на любые уточняющие вопросы, если что-либо написано неясно, неконкретно или непонятен объем работы.
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
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