Доработка сайта на WP

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен7 заявок207 просмотров

Сайт profilauto.ru

Нужно примерно следующее. Основное - это первые 2 пункта, остальное, предполагаю, мелочи.

1. Доработать плагин Slick на главной, нужно описание к фото, либо всплывающие подсказки. Либо заменить плагин на аналог.

2. Поправить дизайн главной, добавив шапку (делать картинку не надо) и подровняв элементы.

3. Несколько мелких замечаний типа включить "комменты", "изменить электронный адрес в плагине спам-защиты" или "переставить блоки на главной".

4. Мелкие консультации по проделанной работе типа "как удалить строчку этой таблицы" или "как добавить фото в галерею".

Требуется только работа web-дизайнера, фото, тексты и картинки я предоставлю.

Готов ответить на любые уточняющие вопросы, если что-либо написано неясно, неконкретно или непонятен объем работы.

WordPress
8 лет назад
ph46
52 года
9 лет в сервисе
Был
2 года назад

Выбранный исполнитель

Aleksandr_JS
Александр 
41 год
9 лет в сервисе
Был
6 месяцев назад
8 лет назад
$30
3 дня
Алекс сделал очень занудную настройку шаблона WP. Очень терпеливо мне все объяснил. Темой владеет блестяще, общаться очень комфортно. Спасибо за сотрудничество, буду обращаться еще.
Рад, что все понравилось. Доволен сотрудничеством! Рекомендую!

Заявки фрилансеров

Aleksandr_JS
Александр 
41 год
9 лет в сервисе
Был
6 месяцев назад
8 лет назад