Доработка сайта на WP

Сайт profilauto.ru

Нужно примерно следующее. Основное - это первые 2 пункта, остальное, предполагаю, мелочи.

1. Доработать плагин Slick на главной, нужно описание к фото, либо всплывающие подсказки. Либо заменить плагин на аналог.

2. Поправить дизайн главной, добавив шапку (делать картинку не надо) и подровняв элементы.

3. Несколько мелких замечаний типа включить "комменты", "изменить электронный адрес в плагине спам-защиты" или "переставить блоки на главной".

4. Мелкие консультации по проделанной работе типа "как удалить строчку этой таблицы" или "как добавить фото в галерею".

Требуется только работа web-дизайнера, фото, тексты и картинки я предоставлю.

Готов ответить на любые уточняющие вопросы, если что-либо написано неясно, неконкретно или непонятен объем работы.