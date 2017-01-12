Правки для сайта на MODx Evo

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт1 заявка125 просмотров

Добрый день! В приложении файл с правками для сайта.

Оцените, пожалуйста, стоимость и время доделки сайта.

Сайт metalloiskateli.ru

Предложения без указания стоимости и сроков не рассматриваются.

MODX
8 лет назад
irapromweb
Юрий 
40 лет
14 лет в сервисе
Был
год назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров