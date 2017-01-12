Доработка Ecommerce на Codeignite 3.0 (PHP)

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Добрый день!

Требуется PHP программист c подтвержденным опытом Codeigniter на проектную работу на Ecommerce сайт, написанный на Codeignite. 

На данном этапе, в рамках CMS собирается минимальное количество информации о пользователях.

Задача:

Настроить сбор данных в рамках CMS:

1. Дата регистрации

2. Количество дней, прошедших с даты регистрации

3. Количество покупок

4. Дата последней покупки

5. Количество дней, прошедших с даты последней покупки

6. Средняя сумма покупки

7. Количество дней, оставшихся до дня рождения

8. Количество дней, прошедших после дня рождения

Мы сработаемся, если Вы взрослый опытный исполнитель. 

Заранее спасибо за отклик.

CodeIgniterPHP
8 лет назад
alexxx777
36 лет
12 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад

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