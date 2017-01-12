Сайт profilauto.ru Нужно примерно следующее. Основное - это первые 2 пункта, остальное, предполагаю, мелочи. 1. Доработать плагин Slick на главной, нужно описание к фото, либо всплывающие подсказки. Либо заменить плагин на ...
Доработка Ecommerce на Codeignite 3.0 (PHP)
Добрый день!
Требуется PHP программист c подтвержденным опытом Codeigniter на проектную работу на Ecommerce сайт, написанный на Codeignite.
На данном этапе, в рамках CMS собирается минимальное количество информации о пользователях.
Задача:
Настроить сбор данных в рамках CMS:
1. Дата регистрации
2. Количество дней, прошедших с даты регистрации
3. Количество покупок
4. Дата последней покупки
5. Количество дней, прошедших с даты последней покупки
6. Средняя сумма покупки
7. Количество дней, оставшихся до дня рождения
8. Количество дней, прошедших после дня рождения
Мы сработаемся, если Вы взрослый опытный исполнитель.
Заранее спасибо за отклик.
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