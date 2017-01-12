Небольшая задача на Bitrix

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт3 заявки86 просмотров

Задача на работающем сайте на битрикс.

Побробнее: http://bit.ly/2jm8ccM

Интересует стоимость, ориентировочное время на задачу и когда можете приступить.

8 лет назад
fenix-media
Дима 
40 лет
14 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров