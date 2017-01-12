Доработать портал на друпале

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт3 заявки128 просмотров

Нужен специалист по друпалу, доработать сайт:

- небольшие корректировки по количеству выводимых позиций в каталоге

- доработка блога для друпала

- мелкие правки

Подробности во вложении

Укажите пожалуйста сколько будет стоить ориентировочно.

Готов обсудить в скайпе все детали, показать админку и дать все доступы для оценки.

Drupal
8 лет назад
Kurilshik
41 год
19 лет в сервисе
Был
2 часа назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров