Api МойСклад

Нужно разработать программу или что то типо этого для обновления остатков в заказе поставщику в МойСклад через API

Нам скидывают прайс лист где только товар и кол-во остатков. Его необходимо вбить в заказ поставщику и поставить статус Ожидание! На все 500 товаров уходит от 4 часов! надо сделать автоматечески это все. Мой склад интегрируется с Insales !