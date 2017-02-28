Api МойСклад

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен3 заявки224 просмотра

Нужно разработать программу или что то типо этого для обновления остатков в заказе поставщику в МойСклад через API

Нам скидывают прайс лист где только товар и кол-во остатков.  Его необходимо вбить в заказ поставщику и поставить статус Ожидание! На все 500 товаров уходит от 4 часов! надо сделать автоматечески это все. Мой склад интегрируется с Insales !

8 лет назад
guest_1484209001162
8 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Выбранный исполнитель

vvbphp
38 лет
9 лет в сервисе
Был
2 года назад
8 лет назад
$50
4 дня
Поработаем в следующий раз
Сотрудничество состоялось. Но лучше бы я отказался. ТЗ - это все что написано в заказе. О куче моментов я должен был догадаться сам, Оплатить доработки и исправления по их вине отказались. Не рекомендую!

Заявки фрилансеров

vvbphp
38 лет
9 лет в сервисе
Был
2 года назад
8 лет назад