Сайт profilauto.ru Нужно примерно следующее. Основное - это первые 2 пункта, остальное, предполагаю, мелочи. 1. Доработать плагин Slick на главной, нужно описание к фото, либо всплывающие подсказки. Либо заменить плагин на ...
Api МойСклад
Нужно разработать программу или что то типо этого для обновления остатков в заказе поставщику в МойСклад через API
Нам скидывают прайс лист где только товар и кол-во остатков. Его необходимо вбить в заказ поставщику и поставить статус Ожидание! На все 500 товаров уходит от 4 часов! надо сделать автоматечески это все. Мой склад интегрируется с Insales !
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