Доработать модуль продажи авиабилетов

$140
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт3 заявки123 просмотра

Нужно доделать модуль продажи авиабилетов и изменить дизайн (дизайy уже есть в psd).  

Сайт: mztour.ru/aviabilety.html

Как должен выглядеть будущий модуль и какие новые функции -видно на скринах.  

Верстку модуля тоже надо делать. Есть только макеты в psd 

Срок: неделя.

8 лет назад
RockIT
Петр 
35 лет
9 лет в сервисе
Был
8 лет назад
1 отзыв

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