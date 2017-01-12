Создать плагин для CKEditor 4

Необходимо создать простой плагин всплывающего окна.

Выделяешь текст, нажимаешь кнопочку на панели (или правой кнопкой и потом на пункт в контекстном меню), всплывает окошко. В окне textarea и две кнопки: вставить, отменить.

Во время открытия окошка отправляется AJAX POST запрос на сервер (URL вынести где-то в конфиг) в котором один параметр text который равен тексту что был выделен. В ответ придет текст который нужно будет вставить в textarea. Пользователь может на свое усмотрение править текст в textarea. При нажатие кнопки “вставить” выделенный текст заменяется на текст из textarea. При нажатие кнопки “отменить” окно закрывается, в редакторе ничего не меняется.

Также реализовать обработку ошибок при запросе на сервер, при отсутствии выделенного текста.

Вынести в конфиг:

колбеки для начала загрузки с сервера и для завершения загрузки;

URL на который будет обращаться;

текст для пункта контекстного меню.

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