Создать плагин для CKEditor 4

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Закрыт1 заявка126 просмотров

Необходимо создать простой плагин всплывающего окна.

Выделяешь текст, нажимаешь кнопочку на панели (или правой кнопкой и потом на пункт в контекстном меню), всплывает окошко. В окне textarea и две кнопки: вставить, отменить.

Во время открытия окошка отправляется AJAX POST запрос на сервер (URL вынести где-то в конфиг) в котором один параметр text который равен тексту что был выделен. В ответ придет текст который нужно будет вставить в textarea. Пользователь может на свое усмотрение править текст в textarea. При нажатие кнопки “вставить” выделенный текст заменяется на текст из textarea. При нажатие кнопки “отменить” окно закрывается, в редакторе ничего не меняется.

Также реализовать обработку ошибок при запросе на сервер, при отсутствии выделенного текста.

Вынести в конфиг:

  • колбеки для начала загрузки с сервера и для завершения загрузки;
  • URL на который будет обращаться;
  • текст для пункта контекстного меню.
Версия CKEditor: 4.4.5
AJAX
8 лет назад
sumus
37 лет
11 лет в сервисе
Был
2 месяца назад

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