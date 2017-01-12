Доработка сайта на Wordpress

Есть в основном готовый сайт, который нужно доработать. Сайт на админке Вордпресс, контент находится в разделе Записи, а не в разделе Страницы.

Есть раздел каталога, который нужно переделать. Переделать всплывающие окна в каталоге.

Сейчас всплывающие окна все одной высоты, но помещаются на экране и в них есть внутренний скрол. Нужно сделать всплывающие окна – "резиновыми", адаптивными к количеству контента. Если не много контента, то окно не высокое, если много, то окно высокое или удлиняется при добавление. Если возможно. И сделать так, чтобы окно было без внутреннего скрола, т.е окно может не помещаться на экране, а спускаться ниже, а скрол будет работать основной справа и основная страница при этом не будет прокручиваться.

Сделать так, чтобы были видны фотки по бокам сайта. Они видны на больших мониторах, а небольших становятся не видны.

Еще внести небольшие правки – например, выровнять текст по вертикальной линии и другие правки.

Внести правки, доработать мобильную версию.

Сделать "страницу благодарности".