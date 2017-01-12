Доработка сайта на Wordpress

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт4 заявки128 просмотров

Есть в основном готовый сайт, который нужно доработать. Сайт на админке Вордпресс, контент находится в разделе Записи, а не в разделе Страницы. 

Есть раздел каталога, который нужно переделать. Переделать всплывающие окна в каталоге. 

Сейчас всплывающие окна все одной высоты, но помещаются на экране и в них есть внутренний скрол. Нужно сделать всплывающие окна – "резиновыми", адаптивными к количеству контента. Если не много контента, то окно не высокое, если много, то окно высокое или удлиняется при добавление. Если возможно. И сделать так, чтобы окно было без внутреннего скрола, т.е окно может не помещаться на экране, а спускаться ниже, а скрол будет работать основной справа и основная страница при этом не будет прокручиваться. 

Сделать так, чтобы были видны фотки по бокам сайта. Они видны на больших мониторах, а небольших становятся не видны. 

Еще внести небольшие правки – например, выровнять текст по вертикальной линии и другие правки. 

Внести правки, доработать мобильную версию. 

Сделать "страницу благодарности". 

WordPress
8 лет назад
RockIT
Петр 
35 лет
9 лет в сервисе
Был
8 лет назад
1 отзыв

Заявки фрилансеров

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