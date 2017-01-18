Ускорить работу сайта (WP)

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Завершен4 заявки124 просмотра

Необходимо ускорить работу сайта до хороших показателей на gtmetrix.com и pagespeed.

Админка тоже страшно тупит. Возможно из-за какого-то плагина.

Сайт: http://bit.ly/1YkTXRU

WordPress
8 лет назад
maxeam
Максим 
38 лет
13 лет в сервисе
Был
4 года назад

Выбранный исполнитель

VeeJay
43 года
16 лет в сервисе
Был
месяц назад
8 лет назад
$15
1 день
Все отлично, работа выполнена быстро и качественно!Рекомендую!
Спасибо за задачу. Спасибо за нормальный доступ для комфортной работы. И отдельное спасибо за приятные бонусы. Удачи.

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VeeJay
43 года
16 лет в сервисе
Был
месяц назад
8 лет назад