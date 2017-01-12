Парсер + БД

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Закрыт7 заявок158 просмотров

Нужен парсер, 4 сайтов. Парсим 1 сайт- и к нему сводим бд сразу статистику, к которой мотаем ещё 3 сайта, которые будут парсить цену первого.......

8 лет назад
Fedorovvv
Фёдоров 
34 года
8 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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