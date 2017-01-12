- меню в мобильной версии не отображает - изменить язык с английского на модулях - добавить картинки на слайдеры - изменить высоту хедера
Парсер + БД
Нужен парсер, 4 сайтов. Парсим 1 сайт- и к нему сводим бд сразу статистику, к которой мотаем ещё 3 сайта, которые будут парсить цену первого.......
Заявки фрилансеров
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