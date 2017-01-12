- меню в мобильной версии не отображает - изменить язык с английского на модулях - добавить картинки на слайдеры - изменить высоту хедера
Алфавит на Вордпресс
Здравствуйте. Есть сайт библиотеки на Вордпресс.
Каждая категория - это фамилия и имя автора.
Запись - это название книги автора.
Нужно сгруппировать категории (фамилии авторов) в алфавит и вывести его в верхнем меню.
Сайтов несколько поэтому решение должно быть универсальным (т.е. функцию можно применять НЕ только на одном сайте)
Пример реализации - _http://tululu.org/
Интересует цена и сроки выполнения.
Заявки фрилансеров
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