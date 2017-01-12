Алфавит на Вордпресс

Здравствуйте. Есть сайт библиотеки на Вордпресс.

Каждая категория - это фамилия и имя автора.

Запись - это название книги автора.

Нужно сгруппировать категории (фамилии авторов) в алфавит и вывести его в верхнем меню.

Сайтов несколько поэтому решение должно быть универсальным (т.е. функцию можно применять НЕ только на одном сайте)

Пример реализации - _http://tululu.org/

Интересует цена и сроки выполнения.