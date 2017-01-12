Алфавит на Вордпресс

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт5 заявок126 просмотров

Здравствуйте. Есть сайт библиотеки на Вордпресс.

Каждая категория - это фамилия и имя автора.

Запись - это название книги автора.

Нужно сгруппировать категории (фамилии авторов) в алфавит и вывести его в верхнем меню.

Сайтов несколько поэтому решение должно быть универсальным (т.е. функцию можно применять НЕ только на одном сайте)

Пример реализации - _http://tululu.org/

Интересует цена и сроки выполнения.

WordPress
8 лет назад
nikolenkost
Петров 
40 лет
12 лет в сервисе
Был
2 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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