Сервис записи к врачу

Этапы и функционал

Контент

Парсинг контента

Frontend

Адаптивная верстка мокапа http://ux21mx.axshare.com/

Backend

Сервис мониторинга и добавление новых отзывов об объектах (врачах, клиниках, препаратах) с доноров, расчет рейтингов врачей, добавление новых отзывов в карточку (клиники, врача, лекарства),

Отправка заявок от пациентов в личные кабинеты врача или клиники по email

Текстовый редактор для публикации новостей и статей в энциклопедии

Поиск по врачам и лекарствам - настройка Sphinx

Функционал регистрации и добавления на сайт информации о враче/клинике/аптеки

Функционал личного кабинета клиники/врача/аптеки - редактирование информации, публикация новостей, статей и пресс-релизов, обновление прайс-листов.