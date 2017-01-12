Программирование сайта на Битрикс

Добрый день!

Ищем подрядчика на выполнение работ по программированию сайта на Битрикс. Есть верстка, макеты, ТЗ.

Интернет-магазин на Бизнесе.

Вот некоторе функции и модули, которые необходимо реализовать:

Торговый каталог, Фильтрация в каталоге

Скидки, купоны

Карточка товара

Бонусная система

Личный кабинет

Корзина и оформление заказа

Доставка, Оплата на сайте

Новости

Регистрация

Подписки/рассылка

Отзывы

Производители, Бренды

Поиск по сайту

Группы пользователей, разделение прав пользователей

Геотаргетинг

Слайдеры

Формы обратной связи

Перенос сео-результатов

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Готовы предложить и другие работы на Битриксе.