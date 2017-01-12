Программирование сайта на Битрикс

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Закрыт4 заявки99 просмотров

Добрый день!

Ищем подрядчика на выполнение работ по программированию сайта на Битрикс. Есть верстка, макеты, ТЗ.

Интернет-магазин на Бизнесе.

Вот некоторе функции и модули, которые необходимо реализовать:

Торговый каталог, Фильтрация в каталоге

Скидки, купоны

Карточка товара

Бонусная система

Личный кабинет

Корзина и оформление заказа

Доставка, Оплата на сайте

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8 лет назад
LogvinAleksandr
Антон 
37 лет
8 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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