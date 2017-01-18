Скачать и переименовать файлы

Здравствуйте видел ваше предложение к похожему заданию. и мне надо ровным счетом все тоже самое...

Задача: Есть файл excel в котором размещено название категории и название марки товара, а так же ссылка на картинку. Необходимо:

1. Скачать файлы по ссылкам

2. Переименовать файлы в соответствии с названием категории+названия марки, на основании примера (удалить все спец. символы оставив только буквы и цифры, а пробелы заменить на дефис), расширения остаются такими как и были, либо можно все в jpg перегнать.

3. Помечать если по ссылке не удалось скачать файл.

Требуемый результат: Обновленный файл с добавлением новых имен файлов + архив с файлами.

Так же если вы делаете это с помощью какого либо скрипта желательно сам скрипт с возможностью редактирования