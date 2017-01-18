Скачать и переименовать файлы

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен14 заявок159 просмотров

Здравствуйте видел ваше предложение к похожему заданию. и мне надо ровным счетом все тоже самое...

Задача: Есть файл excel в котором размещено название категории и название марки товара, а так же ссылка на картинку. Необходимо:

1. Скачать файлы по ссылкам 

2. Переименовать файлы в соответствии с названием категории+названия марки, на основании примера (удалить все спец. символы оставив только буквы и цифры, а пробелы заменить на дефис), расширения остаются такими как и были, либо можно все в jpg перегнать.

3. Помечать если по ссылке не удалось скачать файл.

Требуемый результат: Обновленный файл с добавлением новых имен файлов + архив с файлами.

Так же если вы делаете это с помощью какого либо скрипта желательно сам скрипт с возможностью редактирования

8 лет назад
guest_14842298030996
8 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Выбранный исполнитель

vanilko
31 год
10 лет в сервисе
Был
4 года назад
8 лет назад
$20
1 день
Быстро и качественно все сделал. Рекомендую!
Все отлично, сотрудничеством доволен.

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vanilko
31 год
10 лет в сервисе
Был
4 года назад
8 лет назад