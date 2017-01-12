Отключить AJAX загрузку товара на WP

Есть сайт http://107.bit-storm.ru/shop/

Покликайте по категориям в сайдбаре. Страница попытается загрузить товары через AJAX.

Иногда срабатывает, но обычно нет, в итоге имеем такую страницу - http://joxi.ru/Q2K0azzh4X6yLA

Но если сейчас эту страницу просто перезагрузить в браузере - товары появятся.

Очевидно сломался плагин загрузки товара на страницу таким образом. Нужно либо починить, либо отключить вообще, чтобы при клике на категорию перезагружалась вся страница.