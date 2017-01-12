Отключить AJAX загрузку товара на WP

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Есть сайт http://107.bit-storm.ru/shop/

Покликайте по категориям в сайдбаре. Страница попытается загрузить товары через AJAX. 

Иногда срабатывает, но обычно нет, в итоге имеем такую страницу - http://joxi.ru/Q2K0azzh4X6yLA

Но если сейчас эту страницу просто перезагрузить в браузере - товары появятся. 

Очевидно сломался плагин загрузки товара на страницу таким образом. Нужно либо починить, либо отключить вообще, чтобы при клике на категорию перезагружалась вся страница.

AJAXWordPress
8 лет назад
amelista
Олег 
38 лет
14 лет в сервисе
Был
10 месяцев назад

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