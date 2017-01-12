Написать программу для Вк

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Закрыт3 заявки106 просмотров

Здравствуйте!

Написать необходимо под Windows программу для Вконтакте, которая будет отправлять сообщения в ЛС, поздравлять с Днем рождения и публиковать посты на стены друзей.

Все сообщения (в ЛС и на стену) нужно уметь отправлять по спискам друзей.

Встроить https://anti-captcha.com/

Хотелось бы, чтобы в функциях, была возможность выставления временного интервала отправлений. Допустим, пользователь указывает от 10 до 20 сек.

Программа произвольно отправляет сообщения через 10, 15, 20, 16 сек. или другой промежуток времени. Чтобы не точно через 10 сек. Так имитация пользователя будет лучше.

Предлагайте цены и сроки.

8 лет назад
iiwanc
Сергей 
52 года
13 лет в сервисе
Был
4 года назад

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