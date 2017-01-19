Выгрузка и загрузка данных

$10
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен4 заявки162 просмотра

Здравствуйте

Нужно вывести все заявки ожидающие размещения в pr.sape.ru на одну страницу на ином домене, отдельной странице 

вывести по столбцам 

1 столбец id заявки 

2 столбец коды ссылок в html которые надо размещать

3 столбец - форма для ввода урла размещения статьи

4 столбец - кнопка отправить - при нажатии на которую данная ссылка будет скармливаться в pr.sapе и сохраняться

HTML
8 лет назад
linkovich
Сергей 
46 лет
12 лет в сервисе
Был
год назад

Выбранный исполнитель

Yacovets
28 лет
9 лет в сервисе
Был
2 года назад
8 лет назад
$10
2 дня
Работа выполнена в срок
Сотрудничеством доволен!

Заявки фрилансеров

Yacovets
28 лет
9 лет в сервисе
Был
2 года назад
8 лет назад