ТЗ - https://yadi.sk/i/6Q942htF38dmVt (пунктов не много) Пишите ваши цены и сроки
Скрипт для обменника в направлении bitcoin->qiwi
Требуется разработка данного скрипта, установка (+установка в зоне .onion)
Заявки фрилансеров
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