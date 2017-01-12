Требуется написание сервиса сбору информации по целям Метрик

﻿Требуется написать онлайн сервис, в котором будут предусмотрены:

а) регистрация/авторизация пользователей, с возможностью восстановить пароль.

б) добавление/удаление сайтов, и их авторизация в Яндекс.Метрике/Гугль.Аналитиксе

в) панель администратора с возможностью видеть всех пользователей/все

добавленные сайты/результаты по ним, с возможностью редактировать и

удалять пользователей/сайты.

г) создание администратором в админке типовых целей (просто названия), с возможностью их редактирования/удаления.

В личном кабинете пользователей:

д) все пользователи видят эти цели (из п. г), и могут у каждого сайта

брать цель и привязывать эту цель к реальной цели

Яндекс.Метрики/Гугль.Аналитикса.

е) по привязанным целям ежедневно происходит сбор информации: сколько людей достигло этих целей, с какими

показателями (число просмотренных страниц, откуда пришёл пользователь,

время на сайте)

ж) собирается также общий трафик

з) возможность группировать по периодам информацию и сравнивать периоды.

В комментарии укажите пожалуйста ваш опыт в работе под Метрику и Аналитикс, и

примерные стоимость и сроки написания сервиса?

Дизайн будет предоставлен, стартовать нужно будет с работающих прототипов (например, bootstrap).