Нужно скопировать код вот отсюда s3s.so/sO606, чтобы получился одностраничник в HTML. В итоге должна получиться одна длинная HTML страница, вот такая: http://vsemesta.net/htmlpage/landing-copy.jpg Все должно работать как в исходных страницах. ...
Парсинг жёлтых страниц
Создание базы страниц по заданным параметрам
Выбранный исполнитель
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