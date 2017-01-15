Парсинг жёлтых страниц

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен4 заявки160 просмотров

Создание базы страниц по заданным параметрам

8 лет назад
lord13
44 года
18 лет в сервисе
Была
год назад

Выбранный исполнитель

opex_kpi
34 года
8 лет в сервисе
Был
7 лет назад
8 лет назад
$1
1 день
Оперативно, приятно.
Богуслав - отличный заказчик! На данном ресурсе это мой первый проект и я доволен сотрудничеством. Богуслав грамотно поставил задачу и ТЗ. Своевременная оплата. Буду рад поработать над другими проектами заказчика. Рекомендую!

Заявки фрилансеров

opex_kpi
34 года
8 лет в сервисе
Был
7 лет назад
8 лет назад