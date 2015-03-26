Компания занимается установкой натяжных потолков. Надо сделать рекламный ролик 30-50 сек. примеры https://www.youtube.com/watch?v=7Kw2Rx6zZyQ
Создание рекламного видеоролика для спортивной фармакологии
Интересует создание небольшого рекламного ролика (5-7 мин) для спортивной фармокологии.
Имеются 3Д макеты упаковки, которые можно использовать в ролике.
Сценарий и т.п. согласуем.
Интересует наверное более создание анимированного ролика, т.к. видеоматериала для ролика нету.
Заявки фрилансеров
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