Создание рекламного видеоролика для спортивной фармакологии

  1. Биржа фриланса
  2. Видеомонтаж
Закрыт15 заявок253 просмотра

Интересует создание небольшого рекламного ролика (5-7 мин) для спортивной фармокологии.

Имеются 3Д макеты упаковки, которые можно использовать в ролике.

Сценарий и т.п. согласуем.

Интересует наверное более создание анимированного ролика, т.к. видеоматериала для ролика нету.

10 лет назад
powerman898
Дмитрий 
41 год
10 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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