Создание видеоролика.

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  2. Видеомонтаж
Закрыт11 заявок209 просмотров

Создание рисованного, анимационного видеоролика. По нашему сценарию. Продолжительность в районе 2 минут. Рассказ диктора об услуге о ее преимуществах, о том что происходит на рынке и о том что мы предлагаем в связи с этим.

10 лет назад
7thgroup
Дмитрий 
37 лет
11 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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