Разработка рекламного ролика

$70
  1. Биржа фриланса
  2. Видеомонтаж
Закрыт14 заявок226 просмотров

Требуется разработка видео ролика

Описание компани: ворота, рольставни, шлагбаумы

Описание: смена картинок и текста эффектом движения. Эффекты без усложнений

Например: заголовок рольставни и видео открывающейся рольставни

Таких "кадров" будет 4-5

Ролик должен быть простым. Упор делаем на яркие заголовки

Требования: Разрешение: 512 (по горизонтали) х 384 (по вертикали)

Формат видео: AVI

Рассматриваем заявки с указанием цены, примеров роликов, сроков

10 лет назад
sk-egida
Евгений 
44 года
12 лет в сервисе
Был
9 дней назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

  • Похожие заказы

  • Рекламный ролик

    Компания занимается установкой натяжных потолков. Надо сделать рекламный ролик 30-50 сек. примеры https://www.youtube.com/watch?v=7Kw2Rx6zZyQ

    Видеомонтаж1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Видеоотзыв

    надо сделать 4 видеоотзыва на продукцию размещенную на сайте delitis.info. Текст на сайте. желательно - престижный фон

    Видеомонтаж4 заявки
    Закрыт
    10 лет назад

  • Подсказать какой формат выбрать для конвертации видео

    Есть видео MPEG - нужно видео .mov Подсказать какой формат выбрать (сколько не выбираю - все на выходе без звука), либо подсказать программу (на маке, бесплатную) как можно их конвертнуть. Сейчас ...

    Видеомонтаж6 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Субтитры на видеоролик на англ. языке

    $50

    Я создал ролик на русском, и хочу чтобы то что я сказал было понято на англ. языке, ролик на соц. тематику время ролика 55 мин, пишите цены, опыт работы обязателен, срок работы 7 дней, оплата ...

    Видеомонтаж1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Создание рекламного видеоролика для спортивной фармакологии

    Интересует создание небольшого рекламного ролика (5-7 мин) для спортивной фармокологии. Имеются 3Д макеты упаковки, которые можно использовать в ролике. Сценарий и т.п. согласуем. Интересует наверное более создание анимированного ролика, т.к. видеоматериала ...

    Видеомонтаж15 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Продвижение косметической продукции через бьюти-блог на youtube

    Приглашаются бьюти-блоггеры - владельцы тематических популярных каналов с высоким количеством подписчиков для продвижения израильской косметической марки Стелла Марис через www.youtube.ru. Подробнее о продукции можно прочитать здесь: www.stellamaris.co.il Для тестирования предоставляются бесплатные образцы продукции ...

    Видеомонтаж3 заявки
    Закрыт
    10 лет назад

  • Снять видеоролики

    Для нашего онлайн-магазина: http://goo.gl/2JMfle надо снять несколько видеороликов для категорий товаров. За деталями пишите в ЛС. Длительность видеороликов от 2-х до 5 минут. Пишите стоимость одного ролика.

    Видеомонтаж8 заявок
    Закрыт
    10 лет назад