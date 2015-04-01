Компания занимается установкой натяжных потолков. Надо сделать рекламный ролик 30-50 сек. примеры https://www.youtube.com/watch?v=7Kw2Rx6zZyQ
Сделать рекламный ролик
нужно сделать рекламный ролик продукта вроде инфографики до 90 секунд.
все подробности в лс
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