Нужно создать краткую видеопрезентацию

На входе есть несколько фотографий, названия компании, логотип, фирменный стиль (возможно предоставлю и озвучку если надо будет, но в идеале на вашей стороне озвучка).

Нужно сделать короткое презентационное видео о компании, секунд на 20 (т.е. сценарий, создание, видеоэффекты может какие).

Интересуют цены и пример "уровня" исполнения который вы предлагаете.