Обработать небольшой видео-ролик

Съёмка с двух-трёх камер.

Нужно замиксить видео, чтобы было интереснее, чем просто видео с одного ракурса снятое.

На видео две девушки играют на скрипке.

Нужно это сделать сегодня.

Оплата по вебмани.

Пишите свой скайп, аси нет.

Можно обсудить детали в чате.

Прошу указать более менее маленькую сумму, так как это не очень серьёзное видео.

Просто девушка хочет поздравить своего мужа.