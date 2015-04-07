Обработать небольшой видео-ролик

$15
  1. Биржа фриланса
  2. Видеомонтаж
Закрыт14 заявок284 просмотра

Съёмка с двух-трёх камер.

Нужно замиксить видео, чтобы было интереснее, чем просто видео с одного ракурса снятое.

На видео две девушки играют на скрипке.

Нужно это сделать сегодня.

Оплата по вебмани.

Пишите свой скайп, аси нет.

Можно обсудить детали в чате.

Прошу указать более менее маленькую сумму, так как это не очень серьёзное видео.

Просто девушка хочет поздравить своего мужа.

10 лет назад
t796746613
Сорока 
40 лет
13 лет в сервисе
Был
3 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

  • Похожие заказы

  • Нужно создать краткую видеопрезентацию

    $50

    На входе есть несколько фотографий, названия компании, логотип, фирменный стиль (возможно предоставлю и озвучку если надо будет, но в идеале на вашей стороне озвучка). Нужно сделать короткое презентационное видео о компании, секунд на 20 ...

    Видеомонтаж29 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Промо-ролик для App Store

    Необходимо создать промо-ролик игры для размещения в App Store. Записать скринкаст игры, по минимуму добавить эффектов и наложить качественный музыкальный фон. Без голосовой озвучки. Всем заинтересовавшимся пришлю ...

    Видеомонтаж6 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Создание видеоролика.

    Создание рисованного, анимационного видеоролика. По нашему сценарию. Продолжительность в районе 2 минут. Рассказ диктора об услуге о ее преимуществах, о том что происходит на рынке и о том что мы предлагаем в связи с этим.

    Видеомонтаж11 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Разработка рекламного ролика

    $70

    Требуется разработка видео ролика Описание компани: ворота, рольставни, шлагбаумы Описание: смена картинок и текста эффектом движения. Эффекты без усложнений Например: заголовок рольставни и видео открывающейся рольставни Таких "кадров" будет 4-5 ...

    Видеомонтаж14 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Видеоотзыв

    надо сделать 4 видеоотзыва на продукцию размещенную на сайте delitis.info. Текст на сайте. желательно - престижный фон

    Видеомонтаж4 заявки
    Закрыт
    10 лет назад

  • Подсказать какой формат выбрать для конвертации видео

    Есть видео MPEG - нужно видео .mov Подсказать какой формат выбрать (сколько не выбираю - все на выходе без звука), либо подсказать программу (на маке, бесплатную) как можно их конвертнуть. Сейчас ...

    Видеомонтаж6 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Субтитры на видеоролик на англ. языке

    $50

    Я создал ролик на русском, и хочу чтобы то что я сказал было понято на англ. языке, ролик на соц. тематику время ролика 55 мин, пишите цены, опыт работы обязателен, срок работы 7 дней, оплата ...

    Видеомонтаж1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Создание рекламного видеоролика для спортивной фармакологии

    Интересует создание небольшого рекламного ролика (5-7 мин) для спортивной фармокологии. Имеются 3Д макеты упаковки, которые можно использовать в ролике. Сценарий и т.п. согласуем. Интересует наверное более создание анимированного ролика, т.к. видеоматериала ...

    Видеомонтаж15 заявок
    Закрыт
    10 лет назад