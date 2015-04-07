На входе есть несколько фотографий, названия компании, логотип, фирменный стиль (возможно предоставлю и озвучку если надо будет, но в идеале на вашей стороне озвучка). Нужно сделать короткое презентационное видео о компании, секунд на 20 ...
Промо-ролик для App Store
Необходимо создать промо-ролик игры для размещения в App Store.
Записать скринкаст игры, по минимуму добавить эффектов и наложить качественный музыкальный фон. Без голосовой озвучки.
Всем заинтересовавшимся пришлю ссылку на игру (сейчас она доступна в ВК).
Пожалуйста, присылайте ссылки на ваши портфолио и примеры аналогичных работ.
Спасибо.
Заявки фрилансеров
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