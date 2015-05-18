Наполнить сайт на вордпрессе готовыми статьями

Требудется ответственный человек, который отлично знает админку wordpress и легко в ней ориентируется. Исполнитель должен уметь вставлять картинки, оформлять тэги, метатэги, делать необходимые выделения и форматирования в тексте.

Есть готовые статьи на английском языке.Нужно через админку опубликовать их на сайте, предварительно обратов на специальной программе. Поэтому человек должен хотя бы немного разбираться в английских буквах.

Исполнитель получит подробные инструкции. Побидителем будет выбран тот, кто справится с предварительным заданием. Поскольку работы подобной много, то хотелось бы, чтобы человек был всегда на связи, присылал отчеты о работе каждые 1-2 дня, умел работать самостоятельно, был понятливым и коммуникабельным.

Работаю без предоплаты. Оплата за каждую статью 80 рублей. Плачу только вебмоней. Есть 10 статей.