Очень маленькое задание. Надо всего около 30 телефонов выписать и прислать мне. Обязательно ваше нахождение в России, т.к. из других мест не видно эти телефоны. Возможно только из Москвы и области видно, но вряд ли. ...
Необходимо дозаполнить интернет-магазин
Есть интернет-магазин на opencart: formula-market.ru. Заполнять нужно название, описание, цену и изображение. Также нужно будет создавать категории товаров (только название категории) в соответствии с каталогом. Заполнение нужно начать с категории "Средства для мытья пола GraSS". Категорию "Жидкое мыло GraSS" заполнять не нужно. Каталог в приложении. Ссылка на картинки товаров: https://www.dropbox.com/sh/pkpvo3kct43c3wj/AAC53DG_JCVL688GuV8_OLrPa?dl=0. Интересует цена за одну позицию.
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