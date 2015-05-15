Необходимо дозаполнить интернет-магазин

  1. Биржа фриланса
  2. Наполнение сайтов
Завершен16 заявок278 просмотров

Есть интернет-магазин на opencart: formula-market.ru. Заполнять нужно название, описание, цену и изображение. Также нужно будет создавать категории товаров (только название категории) в соответствии с каталогом. Заполнение нужно начать с категории "Средства для мытья пола GraSS". Категорию "Жидкое мыло GraSS" заполнять не нужно. Каталог в приложении. Ссылка на картинки товаров: https://www.dropbox.com/sh/pkpvo3kct43c3wj/AAC53DG_JCVL688GuV8_OLrPa?dl=0. Интересует цена за одну позицию.

Opencart
10 лет назад
olegfox1991
Олег 
34 года
13 лет в сервисе
Был
8 лет назад
21 отзыв

Выбранный исполнитель

alexskichko
31 год
10 лет в сервисе
Был
19 минут назад
10 лет назад
$40
4 дня
Работой доволен. Рекомендую.
Было приятно работать!

Заявки фрилансеров

alexskichko
31 год
10 лет в сервисе
Был
19 минут назад
10 лет назад