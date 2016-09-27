Написание отзывов на площадке Товары Мейл.ру

Написание уникальных статей про электро, бензо и тд технику. (1000-1500 знаков) (если сойдемся в качестве и цене то не только на эту тематику). Так же красиво с картинкой разместить и оформить страницы на WordPress. Т.е. ...
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Ищу человека, который напишет по 5 отзывов на 6 сайтов.
Отзывы должны писаться по схеме - 1-2 отзыва в неделю на каждый сайт (площадки сайтов на Товарах Мейл.ру).
Оплата - 100 рублей за отзыв.
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