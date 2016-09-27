Написание отзывов на площадке Товары Мейл.ру

КопирайтингЗакрыт46 заявок389 просмотров
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Ищу человека, который напишет по 5 отзывов на 6 сайтов.

Отзывы должны писаться по схеме - 1-2 отзыва в неделю на каждый сайт (площадки сайтов на Товарах Мейл.ру).

Оплата - 100 рублей за отзыв.

7 лет назад
katerinnka
31 годРоссия
8 лет в сервисе
Была
7 лет назад
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