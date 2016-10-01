Создание оптимизированных текстов для сайта

$120
КопирайтингЗавершен2 заявки161 просмотр
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Доброго времени суток.

Необходимо создать оптимизированные тексты для сайта http://araks.msk.ru. Объем 24000 знаков без пробелов, уникальность 100%, целевая аудитория - Бизнес для Бизнеса: рестораны, кафе, магазины. Дополнительная информация:

Основные виды деятельности:

- оптовая продажа овощей и фруктов;

- собственное производство очищенных овощей в вакуумной упаковке.

Мы предлагаем широкий ассортимент продукции от отечественных и зарубежных производителей. Вся продукция сертифицирована, соответствует экологическим и санитарно-эпидемиологическим нормам РФ. До отправки заказчикам,

продукция хранится на складах, оснащенных холодильным оборудованием.

Ценовая политика и система скидок позволяет обеспечить сотрудничество с нашей компанией выгодным для наших клиентов.

Многолетний опыт работы с крупнейшими сетевыми супермаркетами, ресторанами, домами отдыха, производственными комбинатами и гостиничными комплексами позволяет нам обеспечить высокий уровень обслуживания клиентов.

Наличие большого склада, оснащенного высокотехнологичным оборудованием, и собственных авторефрижераторов гарантирует поставку только свежих овощей фруктов с соблюдением утвержденного графика поставки. 

Остальная информация в ТЗ.

Срок на работу: 2 недели.

7 лет назад
alex121314
49 летРоссия
10 лет в сервисе
Был
7 лет назад
Выбранный исполнитель
bezlepkina
44 годаУкраина
16 лет в сервисе
Была
2 дня назад
7 лет назад
$120
5 дней
Доброго времени суток. Очень доволен работой. Работа выполнена качественно и в срок. Огромное спасибо! Рекомендую всем, надежный и качественный исполнитель!
Работать с Александром легко и приятно. Рекомендую!
  • Похожие заказы

  • Статьи для медсайта.

    Здравствуйте! Нужно написать 1000 статей для медицинского портала.     Требования:     1. ОБЯЗАТЕЛЬНО – пройти обучение и быть готовым к доработкам первых 3-5 текстов пока не научитесь!!!     2. ОБЯЗАТЕЛЬНО – писать как минимум 40 000 знаков в ...

    Копирайтинг42 заявки
    Закрыт
    7 лет назад

  • Обсуждение в соц сетях

    Есть 7 групп в контакте региональных в которых планируется общение по новостройкам города.  Обязательно нужно быть в теме, т.е. знать какие проблемы у той или иной новостройки. Форумы в каждом регионе дадим.  Нужно начинать общение и поддерживать ...

    Копирайтинг1 заявка
    Закрыт
    7 лет назад

  • Комментарии на женских форумах

    Необходимо: 1) Зарегистрироваться на форумах и других качественных ресурсах и ветках обсуждений, посвященных косметике, парфюмерии, красоте, женщинам и т.д. (список форумов отправлю), отправить нам свой логин-пароль 2) Ответить на 2-3 сообщения 3) Выбираете любую статью на https://joybyjoy.ru/media/ или ...

    Копирайтинг1 заявка
    Закрыт
    7 лет назад

  • Требуется автор для 7 статей

    $13

    Нужно написать 7 статей по 2300-2500 символов (не продающих) до  30.09 12:00 по Москве. Тематика - модульные картины (особые знания не требуются, тексты простые, по каждому есть ТЗ). Стоимость окончательная 50/1000 символов без пробела. Уникальность ...

    Копирайтинг11 заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • Написать 10-20 статей по электро и бензо технике и разместить их на WP

    Написание уникальных статей про электро, бензо и тд технику. (1000-1500 знаков) (если сойдемся в качестве и цене то не только на эту тематику). Так же красиво с картинкой разместить и оформить страницы на WordPress. Т.е. ...

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    7 лет назад