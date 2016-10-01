Создание оптимизированных текстов для сайта

Доброго времени суток.

Необходимо создать оптимизированные тексты для сайта http://araks.msk.ru. Объем 24000 знаков без пробелов, уникальность 100%, целевая аудитория - Бизнес для Бизнеса: рестораны, кафе, магазины. Дополнительная информация:

Основные виды деятельности:

- оптовая продажа овощей и фруктов;

- собственное производство очищенных овощей в вакуумной упаковке.

Мы предлагаем широкий ассортимент продукции от отечественных и зарубежных производителей. Вся продукция сертифицирована, соответствует экологическим и санитарно-эпидемиологическим нормам РФ. До отправки заказчикам,

продукция хранится на складах, оснащенных холодильным оборудованием.

Ценовая политика и система скидок позволяет обеспечить сотрудничество с нашей компанией выгодным для наших клиентов.

Многолетний опыт работы с крупнейшими сетевыми супермаркетами, ресторанами, домами отдыха, производственными комбинатами и гостиничными комплексами позволяет нам обеспечить высокий уровень обслуживания клиентов.

Наличие большого склада, оснащенного высокотехнологичным оборудованием, и собственных авторефрижераторов гарантирует поставку только свежих овощей фруктов с соблюдением утвержденного графика поставки.

Остальная информация в ТЗ.

Срок на работу: 2 недели.