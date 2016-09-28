Статья на Английском языке.

Доброго.

Требуется рерайт/копирайт на английском языке. Статья на 1000 знаков без пробелов - Amazon logo

С поиском информации в интернете для написания статей сложности не возникнет, обязательное требование использование в статье (2-3 источника + википедия). Уникальность выше 90%

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Спасибо!