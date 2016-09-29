Описания разделов интернет-магазин детского постельного белья

КопирайтингЗакрыт23 заявки210 просмотров
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Здравствуйте!

Необходимо написать описания разделов для интернет-магазина детского постельного белья. Требуется около двадцати описаний объемом 2 000 - 4 000 знаков б/п. В каждом описании несколько ключей. ТЗ предоставлю выбранному автору.

Пишите, пожалуйста, Ваши предложения по цене и срокам. В заявке указывайте, пожалуйста, ссылки на работы детской и/или женской тематики.

Спасибо.

7 лет назад
ostapx1
Остап 
41 годУкраина
11 лет в сервисе
Был
год назад
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