Описания разделов интернет-магазин детского постельного белья

Здравствуйте!

Необходимо написать описания разделов для интернет-магазина детского постельного белья. Требуется около двадцати описаний объемом 2 000 - 4 000 знаков б/п. В каждом описании несколько ключей. ТЗ предоставлю выбранному автору.

Пишите, пожалуйста, Ваши предложения по цене и срокам. В заявке указывайте, пожалуйста, ссылки на работы детской и/или женской тематики.

Спасибо.