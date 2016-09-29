Автор прогнозов на футбол РФПЛ

КопирайтингЗакрыт23 заявки804 просмотра
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Требуется автор прогнозов на матчи РФПЛ

  • вы смотрите матчи РФПЛ
  • понимайте разницу между ТБ и форой
  • грамотно и понятно излагайте свои мысли
  • любите футбол
  • нужны еженедельные прогнозы на все матчи
  • минимальный коэффициент 1.7
  • минимальная проходимость в отчетном периоде (месяц) 50%
Оплата: 3$ плюсовой прогноз, 1$ лузовый, только вебмани

Требования к прогнозам

  • уникальный текст
  • аргументированный прогноз
  • пример того что требуется, смотрите во вложении
7 лет назад
webmozg13
Максим 
44 годаРоссия
7 лет в сервисе
Был
3 года назад
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