Статьи на тематику "Фитнес и диеты", "Психология", "Эзотерика"

Разыскиваются хорошие копирайтеры для работы над проектом.

Цель: Написание блока интересных статей на тематику "Фитнес и диеты", "Психология", "Эзотерика"

Темы: диеты, правильное питание, ошибки худеющих, отношения, психология, приметы.

Требования: внимательность, грамотность, ответственность, умение выполнять работу в оговоренные сроки (которые вы себе сами устанавливаете), осведомлённость в данной тематике.

Пол – женский.

Просьба тем, кто очень загружен и не может писать 5 и более статей в неделю не беспокоить.

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УСЛОВИЯ РАБОТЫ:

Размер статьи: Размер от 3000 символов. В статье должны быть картинки, грамотно вставлены ключевые слова, не в ущерб информационной составляющей, без переспама.

Стоимость статьи: 60 рублей за 1000 ЗБП

Статьи должны отвечать на поставленные вопросы (ключевые слова) и соответствовать всем требованиям, прописанным в ТЗ. Написание текстов подобного типа: " информацию о *ключевое слово* вы можете найти на просторах Интернета или в профильной литературе» оплачиваться не будет. Тексты не должны быть серыми и пустыми. Тексты должны быть написаны так, чтобы их хотелось читать, а не уйти со страницы после первого абзаца.

При выполнении объема работ 40 тыс. знаков в неделю и более– доплата 10%.

При нарушении оговоренных сроков – штрафные санкции -20% за оплату.

ОПЛАТА ПРОИЗВОДИТСЯ ПОМОЩЬЮ ЯНДЕКС ДЕНЕГ ИЛИ ВЕБМАНИ.

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Стартовое сотрудничество – 1 статья (оплачиваемая). Если все хорошо – вы получаете следующие 5 заданий. (также оплачиваемых)

Для грамотных, умеющих справляться с поставленными задачами копирайтеров, объем работы будет практически неограниченным.

Просьба сразу оставлять e-mail для контакта, если у Вас она не написана в профиле.

ЕСЛИ НЕТ E-MAIL АДРЕСА В ЗАЯВКЕ ИЛИ ПРОФИЛЕ – С ВАМИ НЕ СВЯЖУТСЯ