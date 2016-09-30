Размер статьи 5000 символов. Оплата за 1000 симв.б.п: 50 рублей. Уникальность по Advego, Etxt от 95% Статья должна быть грамотной и легко читаемой, минимум воды... Остальную информацию выдам исполнителю!
Статьи на тематику "Фитнес и диеты", "Психология", "Эзотерика"
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Разыскиваются хорошие копирайтеры для работы над проектом.
Цель: Написание блока интересных статей на тематику "Фитнес и диеты", "Психология", "Эзотерика"
Темы: диеты, правильное питание, ошибки худеющих, отношения, психология, приметы.
Требования: внимательность, грамотность, ответственность, умение выполнять работу в оговоренные сроки (которые вы себе сами устанавливаете), осведомлённость в данной тематике.
Пол – женский.
Просьба тем, кто очень загружен и не может писать 5 и более статей в неделю не беспокоить.
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УСЛОВИЯ РАБОТЫ:
Размер статьи: Размер от 3000 символов. В статье должны быть картинки, грамотно вставлены ключевые слова, не в ущерб информационной составляющей, без переспама.
Стоимость статьи: 60 рублей за 1000 ЗБП
Статьи должны отвечать на поставленные вопросы (ключевые слова) и соответствовать всем требованиям, прописанным в ТЗ. Написание текстов подобного типа: " информацию о *ключевое слово* вы можете найти на просторах Интернета или в профильной литературе» оплачиваться не будет. Тексты не должны быть серыми и пустыми. Тексты должны быть написаны так, чтобы их хотелось читать, а не уйти со страницы после первого абзаца.
При выполнении объема работ 40 тыс. знаков в неделю и более– доплата 10%.
При нарушении оговоренных сроков – штрафные санкции -20% за оплату.
ОПЛАТА ПРОИЗВОДИТСЯ ПОМОЩЬЮ ЯНДЕКС ДЕНЕГ ИЛИ ВЕБМАНИ.
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Стартовое сотрудничество – 1 статья (оплачиваемая). Если все хорошо – вы получаете следующие 5 заданий. (также оплачиваемых)
Для грамотных, умеющих справляться с поставленными задачами копирайтеров, объем работы будет практически неограниченным.
Просьба сразу оставлять e-mail для контакта, если у Вас она не написана в профиле.
ЕСЛИ НЕТ E-MAIL АДРЕСА В ЗАЯВКЕ ИЛИ ПРОФИЛЕ – С ВАМИ НЕ СВЯЖУТСЯ
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