Написание школьных сочинений.

Всем привет. Требуется написать около 40 школьных сочинений. Работа не сложная, я даю тему, объем, для какого класса пишем. В основном будут сочинения для старших классов. Оптимизации никакой не требуется, просто толковое сочинение школьного уровня. Оплата 40р за 1000 збп. на яндекс-деньги. Цена не высокая, но и от вас не требуется ни специфических знаний, ни оптимизации текста под ключи, ничего такого, с чем бы не справился школьник-отличник.

Для выбора исполнителя всем даю одинаковое тестовое задание. Всем, кто по-моему мнению справится достойно, пробник оплачу, даже если решу дальше работать с другим исполнителем.

Тема: "Характеристика Хлестакова" (по комедии Гоголя "Ревизор").

Объём: 1500 знаков без пробелов.

Уникальность: 90% и выше по text.ru.

Класс: 8 класс.

Пожелания: Пишем не зубодробительно сложно, но и не примитивно, грамотно. От лица ученика 8 класса.

Пробники отправляйте в личку.