Группа статей для интернет-магазина

Нужно написать статьи для нескольких посадочных страниц интернет-магазина.

ТЗ

Для интернет-магазина (http://dogbutik.ru) требуется написать (отредактировать, где уже есть) несколько статей для посадочных страниц — категорий товаров. На эти страницы посетители будут попадать, как из меню Главной страницы сайта, так и с поисковиков Яндекс и Гугл, по соответствующим запросам. Статьи должны быть написаны для людей и содержать достаточное количество ключевых фраз для поисковой оптимизации. Ключевыми фразами являются уже созданные заголовки статей (рекомендации по изменению приветствуются). Эти короткие статьи должны решить следующие задачи:

1. Заинтересовать посетителя в изучении всей страницы (это список товаров данной категории),

2. Вызвать доверие (в данном случае - компетентность продавца).

3. Юзабилити. Посетителю должно быть понятно, куда он попал и что от него требуется. При этом, в случае его неготовности к покупке товара, он должен оставить свои контактные данные!!!

4. Донести уникальное торговое предложение (далее УТП). Для каждой категории своё, но объединённое общей идеей, что товары высокого качества (Прет-а-порте в моде для собак), товары от лучших брендов отрасли — акцент на Puppy Angel™, генеральными представителями которого мы являемся на территории РФ, Беларуси и Казахстана. Упомянуть, что при доставке в Москве курьером, возможна бесплатная примерка и выбор нужного размера (для товаров имеющих размеры). Доставка во все города РФ и СНГ курьерскими службами или Почтой России.

5. Установить контакт с клиентом: говорить о нём!

6. Закрытие основных возражений (цена, время доставки в др. города).

Понятно, что такой объём информации невозможно вложить в столь короткие тексты, но я перечислил их для понимания целей их и задач. Все пункты будут изложены на соответствующих отдельных страницах, про которые можно лишь вскользь упомянуть.

Итак, темы:

1. Догбутик рекомендует

http://dogbutik.ru/catalog/recommend.php

2. Новые поступления

http://dogbutik.ru/catalog/filter/new.php

3. Хиты продаж

http://dogbutik.ru/catalog/hit.php

4. Лесенки для собак

http://dogbutik.ru/catalog/category/lesenki_dly_sobak.php

5. Комбинезоны для собак

http://dogbutik.ru/catalog/category/kombinezony_dly_sobak.php

6. Куртки для собак

http://dogbutik.ru/catalog/category/kurtki_dlja_sobak.php

7. Пальто и шубки для собак

http://dogbutik.ru/catalog/category/paljto_dlja_sobak.php

8. Дождевики для собак

http://dogbutik.ru/catalog/category/dozhdeviki_dlja_sobak.php

9. Костюмы для собак

http://dogbutik.ru/catalog/category/kostjumy_klassicheskie.php

10. Спортивные костюмы для собак

http://dogbutik.ru/catalog/category/sportivnue_kostjumy_dlja_sobak.php

11. Свитера для собак

http://dogbutik.ru/catalog/category/switera_kardigany.php

12. Майки и толстовки для собак

http://dogbutik.ru/catalog/category/maiki_i_tolstovki.php

13. Платья для собак

http://dogbutik.ru/catalog/category/platja_dlja_sobak.php

14. Брюки для собак

http://dogbutik.ru/catalog/category/brjuki_i_jibki_dlja_sobak.php

15. Средства гигиены для собак

http://dogbutik.ru/catalog/category/gigiena.php

16. Домашняя одежда для собак

http://dogbutik.ru/catalog/category/Domachnyy_odezhda.php

17. Трусики и гигиенические пояса для собак

http://dogbutik.ru/catalog/category/trusiki_i_gigienicheskie_poysa.php

18. Свадебная и праздничная одежда для собак

http://dogbutik.ru/catalog/category/svadebnay_i_prazdnichnay_odezhda.php

19. Обувь и носки для собак

http://dogbutik.ru/catalog/category/obuv_i_nocki_dlja_sobak.php

20. Спальные места для собак

http://dogbutik.ru/catalog/category/spaljnye_mesta_dlja_sobak.php

21. Домики для собак

http://dogbutik.ru/catalog/category/domiki_dly_sobak.php

22. Корзинки для игрушек

http://dogbutik.ru/catalog/category/korzinki_dlja_igrushek.php

23. Лежанки - автоперевозки для собак

http://dogbutik.ru/catalog/category/lezhanki_avtoperevozki_dly_sobak.php

24. Лежанки для собак

http://dogbutik.ru/catalog/category/lezhanki.php

25. Лежанки для щенков

http://dogbutik.ru/catalog/category/lezhanki_dly_zhenkov.php

26. Люльки и кроватки для собак

http://dogbutik.ru/catalog/category/ljuljki_i_koljaski.php

27. Одеяла и пледы для собак

http://dogbutik.ru/catalog/category/odejala_i_pledy.php

28. Сумки для собак

http://dogbutik.ru/catalog/category/sumki_dlja_sobak.php

29. Миски для собак

http://dogbutik.ru/catalog/category/miski_dly_sobak.php

30. Заколки для собак

http://dogbutik.ru/catalog/category/zakolki_dlja_sobak.php

31. Ошейники, поводки и шлейки

http://dogbutik.ru/catalog/category/osheiniki_povodki_i_shleiki.php

32. Игрушки для собак

http://dogbutik.ru/catalog/category/igrushki_dlja_sobak.php

33. Аксессуары для собак

http://dogbutik.ru/catalog/category/aksessuaru_dly_sobak.php

34. Головные уборы для собак

http://dogbutik.ru/catalog/category/golovnie_ubori.php

35. Лакомства для собак

http://dogbutik.ru/catalog/category/treats_for_dogs.php

Для каждой группы товаров нужно подобрать свои УБЕДИТЕЛЬНЫЕ аргументы, учитывая:

- потребности, цели, желания и страхи владельцев собак мини-пород. Позиционировать эти потребности в пирамиде Маслоу;

- каким образом клиент магазина (или посетитель вебсайта) принимает решение (всю цепочку);

- критерии, на основании которых потенциальный покупатель делает выбор и принимает решение о покупке;

- то, чему клиент не верит и в чём он сомневается;

- какие социальные доказательства максимально воздействуют на сомневающегося клиента;

- предугадывая, что клиент хочет в будущем, к чему он стремится;

- анализируя, каким образом клиент уже решает свои проблемы и как у него это получается (т.е. до покупки товара);

- найти сильные мотивы для совершения быстрой покупки.

Пример. Из опроса продавца магазина Дог Бутик.

На вопрос, как вы считаете зачем ваши клиенты покупают солнечные очки для своих собак, продавец Ольга сказала: "Очки? Для красоты, сфоткаться!"

И далее развила свою мысль, что многие их покупатели общаются в сетях (в данном случае Инстаграм), размещают фотографии себя и своих собак в обновках,

хвастаются друг перед другом, подражают "авторитетам" сообществ медийным личностям. Также, могут купить для своей собаки вещь, если она по стилю или цвету подходит к их одежде (стилю/образу/имиджу или Family Look).

Одним из мотивов покупки может быть, что такую вещь она видела в Интернете или у своих подруг. Почему у них есть, а у меня (моей собаки) нет?!

Если этот мотив привязывать к пирамиде Маслоу, то это классическая "Потребность в принадлежности" к какому-то сообществу.

Т.о. в статье для аксессуаров для собак (очки, резиночки, заколочки и т.д.), нужно учитывать именно такие потребности (в том числе и "Потребность в самовыражении", "в признании".

Но в первую очередь, конечно, нужно не забывать про основопологающие потребности — физические и потребность в безопасности. Это средства гигиены, например или тёплой одежды для зимы.

Ведь декоративные мини-породы совершенно не приспосблены к холодам, а многие (и не только короткошёрстые) мёрзнут, даже дома. Поэтому им покупают толстовки, кофточки и пижамки для сна.

Понятно, что в больших городах, где, как раз и водятся такие породы собак, тротуары зимой посыпают солью и др. вредными реагентами, которые разъедают подушечки лап и приводят к развитию язв и воспалений.

Это обоснованная потребность в безопасности и заботы о своих питомцах.

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Если Вас может заинтересовать эта работа, прошу сообщить Ваши условия (цену за 1 статью, сроки и способы оплаты).

С уважением, Александр.