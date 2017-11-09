Написать 15 коротеньких текстов

Здравствуйте, нужно написать 15 может и больше коротеньких текстов. Каждый текст будет иметь по 500-700 символов без пробелов. Обьем заказа 10 000 символов!

Кто нам нужен?

человек с опытом работы

с положительными отзывами

профессионал своего дела

в сервисе больше 6 месяцев

человек который понимает (Информационный стиль и редактура текста)

Тематика (Веселое, Дети, Интерьер, Животные, Искусство, Наука, Лайфхаки, Кухня, Истории).

Мы будем проверять:

Стилистику

Орфограяию

Уникальность выше 70%

Мы платим за 1000 символов без пробелов

Внимательно прочитайте задание, если вас что то не устраивает не стоит оставлять заявку. Не тратьте наше время попусту!