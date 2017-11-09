Написать 15 коротеньких текстов

$10
  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Закрыт8 заявок270 просмотров

Здравствуйте, нужно написать 15 может и больше коротеньких текстов. Каждый текст будет иметь по 500-700 символов без пробелов. Обьем заказа 10 000 символов!

Кто нам нужен?

  • человек с опытом работы
  • с положительными отзывами
  • профессионал своего дела
  • в сервисе больше 6 месяцев
  • человек который понимает (Информационный стиль и редактура текста)
Тематика (Веселое, Дети, Интерьер, Животные, Искусство, Наука, Лайфхаки, Кухня, Истории). 

Мы будем проверять:

  • Стилистику
  • Орфограяию
  • Уникальность выше 70%
Мы платим за 1000 символов без пробелов 1$

Внимательно прочитайте задание, если вас что то не устраивает не стоит оставлять заявку. Не тратьте наше время попусту!
8 лет назад
merlin1991
33 года
12 лет в сервисе
Был
месяц назад

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