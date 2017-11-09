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Завершен2 заявки129 просмотров

Необходимо написать статью сегодня, 2к.

8 лет назад
creartion
Тарас 
37 лет
12 лет в сервисе
Был
2 года назад

Выбранный исполнитель

Lidasik
38 лет
12 лет в сервисе
Была
16 часов назад
8 лет назад
$4
1 день
Лидия ответственный исполнитель, были учтены все мои пожелания. С заданием справилась оперативно и без правок. Статья получилась очень интересной. Спасибо!
Тарас очень приятный в общении заказчик. Предложил интересный проект и сразу внес оплату после его выполнения. Только положительные впечатления после сотрудничества. Рекомендую!

Заявки фрилансеров

Lidasik
38 лет
12 лет в сервисе
Была
16 часов назад
8 лет назад
ТОП-5
Копирайтинг

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