Написать статьи

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Завершен6 заявок152 просмотра

Добрый день!

Необходимо написать 4 текста на тему производство кормушек для животных

1) Изготовление кормушек для собак

2) Изготовление кормушек для кошек

3) Изготовление кормушек для кроликов

4) Изготовление кормушек с индивидуальным дизайном

Писать необходимо от имени мастерской

Количество символов в статье 2000 - 2500 без пробелов

Цена 60 рублей зап 1000 символов без пробелов

В ТЗ более подробная информация. Строго придерживаться рамок ТЗ

Крайний срок сдачи - 12.11.17 (обед)

8 лет назад
Wizardo
36 лет
12 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Выбранный исполнитель

melpomene
Алиса 
37 лет
11 лет в сервисе
Была
3 месяца назад
8 лет назад
$10
3 дня
Очень ответственный копирайтер. Все в срок, все требования по ТЗ выполнены. Приятно работать
Всё отлично! Быстрая проверка, оплата, четкое ТЗ. Спасибо

Заявки фрилансеров

melpomene
Алиса 
37 лет
11 лет в сервисе
Была
3 месяца назад
8 лет назад

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