Необходимо наполнить сайт медицинской тематики качественными статьями информационного характера (не продажные и не рекламные). Желательно медицинское образование, ОБЯЗАТЕЛЬНО умение грамотно писать. Внимание! Пожалуйста сразу показывайте примеры работ. Подробные ...
Написать статьи
Добрый день!
Необходимо написать 4 текста на тему производство кормушек для животных
1) Изготовление кормушек для собак
2) Изготовление кормушек для кошек
3) Изготовление кормушек для кроликов
4) Изготовление кормушек с индивидуальным дизайном
Писать необходимо от имени мастерской
Количество символов в статье 2000 - 2500 без пробелов
Цена 60 рублей зап 1000 символов без пробелов
В ТЗ более подробная информация. Строго придерживаться рамок ТЗ
Крайний срок сдачи - 12.11.17 (обед)
Выбранный исполнитель
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