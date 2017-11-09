Копирайтер на сайт о стрижках

Оплата 30руб/1000 знаков

Ищу копирайтера для женского сайта об уходе за волосами. Нужен качественный, хорошо переработанный, глубокий рерайт с большого числа

источников. Статьи большие от 5000 знаков до 15000

Надо написать 25 статей

Я требую высокое качество работы.

Что такое плохой рерайт. Это переписывание текста ради уникальности, путем перестановки слов и замены их на синонимы.

Как надо писать. Нужно найти несколько источников и используя их материал написать качественный, структурированный и хорошо

переработанный уникальный текст

Сайт yxod-za-volosami.ru/