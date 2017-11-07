Необходимо написать продающие тексты

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Закрыт7 заявок164 просмотра

Привет всем!

Нужно написать продающий текст и если это того требует предложить изменения схемы блоков в нашем лендинге:

www.mmc41.ru

8 лет назад
eternitykam
Роман 
37 лет
11 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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