Статья на мед тематику

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Закрыт10 заявок190 просмотров

Здравствуйте. Ищу хорошего, ответственного и трудолюбивого копирайтера для написания статей на сайт посвященный болезням и лечению тазобедренного сустава.Категории статей: болезни, лечение, эндопротезирование, реабилитация, лфк и тд.Желательно, чтобы Вы разбирались в этой теме(мед. образование приветствуется).Плачу 50 руб за 1000 знаков. Дальнейшие детали в личной переписке. Спасибо! 

Написание статей
8 лет назад
petroff1983
Петр 
42 года
11 лет в сервисе
Был
5 лет назад

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