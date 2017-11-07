Нужно написать статью на 8000-10000 знаков. (обзорного типа) Задание исключительно для авторов, посредников убедительная просьба не беспокоить! Для написания статьи исполнитель должен обязательно обладать техническим складом ума, а еще лучше иметь опыт работы ...
Статья на мед тематику
Здравствуйте. Ищу хорошего, ответственного и трудолюбивого копирайтера для написания статей на сайт посвященный болезням и лечению тазобедренного сустава.Категории статей: болезни, лечение, эндопротезирование, реабилитация, лфк и тд.Желательно, чтобы Вы разбирались в этой теме(мед. образование приветствуется).Плачу 50 руб за 1000 знаков. Дальнейшие детали в личной переписке. Спасибо!
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