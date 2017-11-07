Тексты о производителях одежды

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Завершен8 заявок170 просмотров

 Требуется написать около 2000 текстов о производителях одежды, аксессуаров, обуви. Каждый текст около 500 знаков.

8 лет назад
_Klient_
Андрей 
37 лет
16 лет в сервисе
Был
5 дней назад

Выбранный исполнитель

karver
39 лет
16 лет в сервисе
Был
6 часов назад
8 лет назад
$2250
30 дней
Не в первый раз сотрудничаем с Александром. Очередной проект выполнил отлично. Тексты понравились. Спасибо. Рекомендую.
Очередное хорошее сотрудничество с Андреем. Благодарю за интересный проект. И рекомендую, как ответственного и пунктуального заказчика.

Заявки фрилансеров

karver
39 лет
16 лет в сервисе
Был
6 часов назад
8 лет назад
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Копирайтинг