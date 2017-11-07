Требуется заполнить 40 видео адалт тематики, Вобрать скриншоты, снять галочку с плохих Просмотреть видео, выбрать категории и заполнить: 2 заголовка от 45 симв. описание от 500 символов уникальностью более ...
Тексты о производителях одежды
Требуется написать около 2000 текстов о производителях одежды, аксессуаров, обуви. Каждый текст около 500 знаков.
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